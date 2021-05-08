Avrupa Birliği'nden dev aşı anlaşması! BioNTech Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı alacak

Avrupa Birliği (AB) aşılama konusunda yeni adımlar attı. BioNTech/Pfizer'dan 1 milyar 800 milyon doz ilave koronavirüs aşısı alınması konusunda anlaşma sağlandı. AB Komisyonu Ursula von der Leyen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuya dair detayları aktardı.

900 MİLYON DOZ AŞI İÇİN DE OPSİYON

Leyen , Alman BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer firmalarıyla 2021'den 2023 yılına dek ilave 1 milyar 800 milyon doz aşı alınması konusunda yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. İlk aşamada iki firma 900 milyon doz aşı teslim edecek. Birlik 900 milyon doz aşı için de opsiyon aldı. Yapılan açıklamalarda aşıların yetişkinlerin yanı sıra 70, 80 milyon çocuğun aşılanmasında da kullanılacağı ifade edildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Leyen duyuru yaparak, Alman BioNTech ve ABD'li partneri Pfizer ile yüksek miktarda aşı anlaşması için müzakereler yürütüldüğünü duyurmuştu.

BÜYÜK BİR KISMINI ALMANYA ALACAK

Gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda aşıların önemli bir bölümünün Almanya tarafından alınacağı ifade edildi. Almanya Maliye Bakanlığı'nın Federal Meclis'e yolladığı bir yazıya göre AB Komisyonu'nun ısmarladığı 900 milyonu opsiyonlu 1 milyar 800 milyon dozdan 165 milyonunu Almanya alacak. Bunun maliyeti ise 3 milyar 83 milyon euro olarak açıklandı.

MALİYETLER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

1 milyar 800 milyon doz aşı 35 milyar euro değerinde olduğu biliniyor ancak AB Komisyonu aşıların maliyeti hakkında bir açıklama yapmadı. Yalnızca bu anlaşmanın öncekilere göre daha pahalı olduğu ifade edildi. Yaşanan değişiklik ise teslimatta daha bağlayıcı kuralların olması ve aşının yeni mutasyonlara uyum sağlaması gibi koşullara bağlandı. Ayrıca AB'nin gelecekte üretime mali destek sunmamasının da fiyatta rol oynadığı belirtiliyor.

GELECEK YILLARDA 700 MİLYON EK DOZ AŞIYA İHTİYAÇ DUYULACAK

Gerçekleştirilen açıklamalar ve beklentiler doğrultusunda AB Komisyonu çocuklarla yetişkinlerin yeniden aşılanması için 2022 ve 2023 yıllarında 700 milyon ek doz aşıya ihtiyaç olacağını tahmin ediyor. Öte yandan mutasyon etkisi de göz önünde tutuluyor. Aşılar mutasyonlara karşı etkili olmazsa AB vatandaşlarının yüzde 70'inin virüse karşı bağışıklığının sağlanması için 640 milyon doz ek aşıya ihtiyaç duyulacağı bildiriliyor.

İki anlaşma ile kademe siparişler verilerek, 600 milyon doz aşı ısmarlandı. Sadece Haziran sonuna dek iki firmadan 250 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) BioNTech-Pfizer'in yanı sıra Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson firmaları tarafından üretilen aşılara da kullanım izni verdi.