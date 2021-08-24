Avrupa Birliği'nden Taliban'a çağrı: Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin verilmeli

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Afganistan'da yaşanan son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Uluslararası kamuoyu mesajını iletmeli." diyen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, G-7 Toplantısının bunun için önemli bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği olarak şu konuda netiz: Öncelikle insani yardıma erişim özgürce olmalı. İkinci husus şu; burada uluslararası terörizmle net bir öncelik olmalı. Üçüncüsü de şu ki insan haklarının korunması için özellikle, kadın hakları ve azınlık hakları korumalı, bu bir öncelik olmalı. G-7'de şunda mutabık kaldık: Onlarla birlikte yakın şekilde çalışmalıyız ki uluslararası kamuoyunun diğer üyeleri de aynı şeyi yapabilsin. Çok güçlü bir mesaj vermeliyiz Taliban'a. Sadece operasyonel anlamda irtibatımız var, güvenli bir tahliye olabilmesi için irtibat halindeyiz. Çok sert önkoşullar istiyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Taliban'ı tanıma şu anda masada değil. Bölgedeki ülkelerle çalışmak mecburiyetindeyiz çünkü Afgan mülteciler var orada, desteğe ihtiyaçları var. Mario Draghi tabii ki G-20 üyesi olarak, G-20 açısından gerekli adımları atacaklardır."

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"AFGANİSTAN YOKSUL BİR ÜLKE VE DESTEĞE İHTİYACI VAR!"

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yaptığı açıklamada Afgan kadınlarının yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Birçok kadın Afganistan'ın dışındaki bölgelere gitti ama onların da yardımımıza ihtiyacı var. Göçmenlerin yüzde 95'i erkek ama bölgede en çok yardıma muhtaç olanların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklar. Bu yüzden bu gerekli güvenli geçiş önlemleri çok önemli ki bu insanlar kaçakçıların eline düşmesin. Bu yüzden Kanada'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya minnettarım. Şu anda bir geçiş aşamasındayız. Şunu küçümsememeliyiz: Bir kozumuz var, Afganistan yoksul bir ülke ve desteğe ihtiyacı var. Şu anda ülkede kuraklık, koronavirüs salgını var. İnsani yardım orada olacak. Güç sahibi insanlarla irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı