Avrupa Birliği'nden Türkiye için küstah yaptırım hamlesi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri sebebiyle yaptırım için isim listesi hazırlandığını açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği üyesi ülkeleri dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Borell, toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

"İLİSTEDE BAZI İSİMLERİN YER ALDIĞINI BİLİYORUZ"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz" diye konuştu.

Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.

"BİR TÜMÖR GİBİ BÖLGEYE HIZLA YAYILIYOR"

Berlin'deki uluslararası konferansın hemen ardından Brüksel'de Libya'daki gelişmeleri masaya yatıran Avrupa Birliği dışişleri bakanları bölgede kalıcı barış arayışına girdi. Borrell, "Bugün burada Avrupa Birliği'nin bölgede barış sağlamak için daha fazla neler yapabileceğini konuştuk. Farklı senaryoları masaya yatırdık. Silah ambargosuna uyulmasının önemine vurgu yaptık. Bu geçici bir ateşkes, bizler kalıcı ateşkes için çalışmalar yürütmeliyiz." dedi.

Libya'nın "bir tümör gibi bölgeye hızla yayıldığını" ifade eden Borrel, 2019 yılında Sahel ülkelerinde toplam bin 500 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. 2012 yılından bu yana bu rakamın en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

"STRATEJİK İŞBİRLİĞİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI"

Bölgenin güvenliği konusunda Avrupa Birliği'nin önemli bir aktör olduğunu ifade eden Borrell, "Stratejik işbirliği için anlaşma sağlandı. 23 Mart tarihinde farklı aktörleri bir araya getiren uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Umarız Berlin zirvesi kadar başarılı olur." dedi.

Toplantıda görüşülen diğer konular ise iklim krizi ve Avrupa Birliği'nin bu konuda atacağı adımlar oldu. Venezuela, Bolivya, Hindistan ve İran da masaya yatırıldı. Borrell, "Önemli olan yeni bir anlaşma yapmak değil, İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmak" dedi.

NE OLMUŞTU?

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını,Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla "yasa dışı" olarak nitelendirmiş ve 15 Temmuz 2019'da yaptırım kararı almıştı.

Kıbrıs'ta garantör olduğunu belirten Türkiye ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından resmi olarak tanınması nedeniyle doğal kaynaklarla ilgili haklarının yok sayıldığını ve faaliyetlerin yasal olduğunu belirtiyor.