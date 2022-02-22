Avrupa Birliği'nden yeni aşı kararı! DSÖ onaylı tüm aşılara geçiş izni verildi! Sinovac...​​​​​​​

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarını olan yabancıları kabul eden Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılara izin verme kararını aldı.

İÇLERİNDE SİNOVAC DA VAR

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının yanı sıra Sinopharm ve Hindistan merkezli Bharat Biotech’in aşısına da onay çıktı.

Avrupa Birliği, zorunlu olmayan sebepler için bölgeye blok dışından gelenlerden bu aşıları zorunlu tutuyordu.

PCR TESTİ SÜRECEK

Alınan kararın henüz onaylanmadığı ve onaylanması durumunda 1 Mart itibariyle geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan bu uygulamaya ek olarak ülkelerin bazı ekstra önlemler ve belgeler isteyebileceği de kaydedildi. Bazı ülkeler gerekli durumda negatif PCR testi isteyebilecek.

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