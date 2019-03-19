Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Salı günü açıklayacağı üçüncü Brexit planı oylamasını beklerken yükseldi.

Almanya'da, ülkenin en büyük iki bankasının birleşme görüşmelerinin başlaması da hisse senedi piyasalarındaki artışa destek oldu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

-FTSE yüzde 0.37,

- DAX yüzde 0.09 ve

- CAC yüzde 0.13 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.22 kazanımla 1.1349 düzeyine yükseldi.