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  3. Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca aşısına ilişkin flaş açıklama!

Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca aşısına ilişkin flaş açıklama!

Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca aşısı ile ilgili flaş açıklama geldi. AstraZeneca aşısına ilişkin yapılan açıklamada aşının güvenli ve etkili olduğu vurgulanırken yararlarının risklerinden daha fazla olduğu belirtildi

Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca aşısına ilişkin flaş açıklama!
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