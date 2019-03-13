Avrupa Parlamentosu'ndan şok karar!

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapan raporu kabul etti. Rapor 370’e karşı 109 oyla kabul edildi.

Parlamenterler tarafından kabul edilerek karara dönüştürülen raporda, müzakererin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin “etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması” isteniyor.

Parlamento, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin de insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor.



Avrupa Parlamentosu, ilk kez, üyelik sürecindeki bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını önerdi.

Askıya alma yetkisi, müzakerelerin başlamasına da onay veren Avrupa Birliği Konseyi’nde yani üye ülkelerin liderlerinde.