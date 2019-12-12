Basel Trabzonspor maç sonucu | Basel Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıktı.

Basel'e konuk olan Trabzonspor, 21. dakikada Widmer'in, 72. dakikada da Stocker'in attığı gol ile Basel'e 2-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna adını yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

Grubun diğer maçında Getafe evinde ağırladığı Krasnodar'ı 76. dakikada Cabrera, 79. dakikada Molina ile 86. dakikada Kenedy'nin attığı gollerle 3-0 yendi ve 2. olarak gruptan çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, 16 Aralık günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

14' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Fıratcan'ın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortasını Avdijaj vole vuruşuyla tamamlamayı denedi. Kaleci Omlin parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

15' TRABZONSPOR'DAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunda Doğan kafa vuruşunu yaptı. Yere vuran top üst direğe de çarpıp auta çıktı.

16' Trabzonspor bu dakikalarda rakip kale önünde baskı oluşturdu.

17' TRABZONSPOR BİR FIRSATI DAHA DEĞERLENDİREMEDİ! Abdulkadir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Fernandes topa dokundu, Basel savunması topu çizgiden çıkardı.

17' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, rakibin hızlı hücumunu faulle kestiği için sarı kart gördü.

18' Trabzonspor üst üste üç net gol fırsatından yararlanamadı.

21' BASEL GOLÜ BULDU! Kullanılan köşe vuruşuna yapılan ilk kafa vuruşunu kaleci Erce çelmeyi başardı. Ama topu önünde bulan Silvan Widmer'in vuruşu ağlarla buluştu.

23' TRABZONSPOR FIRSATI HARCADI! Fıratcan'ın sol kanattan getirdiği topa ceza sahasında Abdulkadir Parmak gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

24' Trabzonspor'da Fıratcan sol kanattan yaptığı ortalarla etkili oluyor.

26' Trabzonspor'da Abdurrahim'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Ekuban iyi bir kafa vuruşu yapamadı.

28' Basel bu dakikalarda düşük tempoyla topu dolaştırıyor.

29' Trabzonspor'da Avdijaj sağ kanattan son çizgiye indi. Ama araya giren Pululu topu kapmayı başardı.

32' Şu ana kadar Trabzonspor'un %53'lük topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

33' Onazi'nin savunma arkasına koşu yapan Ekuban'a doğru attığı uzun pasa Ekuban yetişemedi, aut.

36' Trabzonspor şu ana dek hücumlarının %47'sini sağ kanattan gerçekleştirmiş durumda.

38' Tribünde açılan bir pankart dolayısıyla taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

42' Basel'de Eray'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

43' Trabzonspor'da Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Basel savunması karşıladı.

44' Trabzonspor'da Avdijaj bir sakatlık geçiriyor ama önemli bir sorunu yok gibi görünüyor.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

53' Trabzonspor'da Abdurrahim'in sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Frei iyi kontrol edemedi. Ardından araya giren Avdijaj şut açısı aradı, ama bu defa Frei tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

62' İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

72' BASEL FARKI İKİYE ÇIKARDI! Campi ile Abdulkadir'in anlaşmazlığının ardından topu kapan Basel hızlı hücuma çıktı. Sol kanattan Okafor'un getirdiği topa kaleci Erce müdahale etti, ardından topu önünde bulan Stocker boş kaleye gönderdi.

86.' Xhaka’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Campo’nun plase şutunda meşin yuvarlağı Erce kornere çeldi.

90+2'de kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın şutunda top auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

Grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 1 puanla son sırada yer alan ve iddiası kalmayan bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıktan yeni çıkan, forma şansı fazla bulamayan ve genç oyuncuları görevlendirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak'ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel kadroda yer almadı.

OGENYİ ONAZİ 1 YIL SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.

EKUBEN BU KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki Galatasaray ve 14. haftadaki Antalyaspor maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.

Trabzonspor'da kaptanların yokluğunda pazu bandını Abdulkadir Parmak, taktı.

GURBETÇİ TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen gurbetçi taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İsviçre ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar, maç öncesi stat kenarında toplandı. Bazı taraftarlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak maç öncesi eğlendi.

İlk sırada bulunan Basel'in taraftarları ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 33 bin kişilik statta büyük boşluklar olduğu gözlendi.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇINDA SKANDAL PANKART

Maçın 38. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde Türkiye karşıtı pankart açıldı. Trabzonspor taraftarları pankartın açıldığı kısma doğru hareketlendi ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Açılan pankartın ardından karşılaşmayı takip eden Trabzonspor taraftarları hainlere göz açtırmadı ve pankartı parçaladı.

Tribünde yaklaşık 3-4 dakika süren gerginliğin ardından pankartı açanlar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Türk taraftarlar ise "Türkiye" diye tempo tuttu.

İşte kare kare o anlar

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