Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında üçüncü dalgayla sarsılıyor!

Pandemi süreci devam ederken ve aşılama sürerken korkular gerçek oldu ve 3. dalganın başladığı resmen açıklandı.

Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında üçüncü dalganın başladığı yönündeki açıklamalarla gündem olurken, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkeler tekrar sert tedbirler alma yoluna gidiyor.

"SALGIN BİTMEDİ ÜÇÜNCÜ DALGANIN BAŞINDAYIZ"

Yeni vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini ve 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyleyen Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, “Almanya’da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı” şeklinde açıklama yaptı.

Wieler, “Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız” değerlendirmesinde bulunarak dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İTALYA'DAN BENZER AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Mario Draghi, “Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız” sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

Pazartesi itibariyle okullar ve dükkanlar vaka sayılarının hızla yükselmesi üzerine yeniden kapatıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ TAŞOVA UYARDI

Toplumun yüzde 70 ve fazlası bağışıklık kazanamadığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye'de üçüncü dalga için uyarıları yaptı.

Yeşim Taşova, "Bağışıklanmanın hızlanmaması ya da bağışıklığın verdiği rehavet ve insanların izolasyondan sıkılmasına bağlı olarak bir takım kurallara uyulmaması durumunda 3'üncü dalga kaçınılmaz olarak yakın bir zamanda olabilir" diye konuştu.