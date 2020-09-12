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  3. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu

18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu

ANKARA (AA) - 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 5-8'incilik müsabakasında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, 26-24, 24-26, 25-27 ve 21-25'lik setlerle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Türkiye, yarın TSİ 18.00'de Belarus ile 7-8.'incilik klasman maçına çıkacak.



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