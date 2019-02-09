Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin temsilcileriyle yaptığı buluşmada, "Çalışan insanlar ihtiyaçlarını giderecek kadar gelire sahip olurlarsa, ekonomi patlar" dedi.

Bir dizi açılışlar ve partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak üzere Kayseri'de bulunan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin temsilcileriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, "Bir ülkede çalışan insanlar eğer bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar bir gelire sahip olsalar ekonomi patlar, talep artar. Erbakan hoca o zammı verdiği zaman herkes bir korkunun içindeydi, "ne olacak" diye. Ondan sonra pazarda bir canlanma meydana geldi, çünkü parası olan pazara gitti ihtiyacını gidermek için. Esnaf canlandığı gibi sanayide de atılımlar başladı" ifadelerini kullandı.

İhracatı artırınca ekonominin de canlandığını kaydeden Karamollaoğlu, "Ortaya çıkan manzara bu ülkede herkes kendi ihtiyacını karşılayacak, çocuklarını sıkıntıya sokmayacak kadar bir ücrete kavuşuyor. Bu hayal mi? Bana göre hayal değil. Niye? Avrupa'da asgari ücret, yoksulluk sınırının üzerinde. Çalışan insan, kendi ihtiyacını karşılayacak kadar para alıyor. Bundan dolayı zor durumda olan Avrupa devleti yok. Çünkü sanayi de, ekonomi de iç talep gelişirse sağlam temele oturur. Bizde iç talep asgari seviyede, ihracatı artırabilirseniz ekonomi canlanıyor. İhracatta da dev gibi firmalarla karşı karşıyasınız, iş o kadar kolay değil ki. Adaletin tesisinde imkansızlık diye bir şey bize göre olmamalı. O imkanı bulacak, meydana getirecek olan hükümetlerdir. Ancak hükümetler bu gerçeği görürlerse. Üzüldüğümüz husus, bu noktaların üzerinde kimse durmuyor. Biz bunu söylerken esnaf, sanayici tedirgin oluyor ama herkes bilsin ki biz çiftçinin de, esnafın da, sanayicinin de derdini; bir işçinin geçim sıkıntısını ne kadar düşünüyorsak onu da düşünüyoruz" şeklinde konuştu.