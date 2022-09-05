Avrupa'da doğalgaz krizi büyüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, bu sabah saatlerinde yüzde 30'luk sert bir artışla yeniden 2 bin 900 seviyelerini gördü. Kremlin Sözcüsü Peskov doğalgaz tedarikindeki sorunlar için Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını işaret etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Avrupa'da doğalgaz krizi büyüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'da doğalgaz krizi büyüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı

HAFTANIN İLK GÜNÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi.

Avrupa'da doğalgaz krizi büyüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı

GAZ FİYATLARI 2 BİN 900 SEVİYELERİNİ GÖRDÜ

Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, cuma günü türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

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