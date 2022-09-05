Avrupa'da doğalgaz krizi büyüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı Avrupa'da doğalgaz fiyatları, bu sabah saatlerinde yüzde 30'luk sert bir artışla yeniden 2 bin 900 seviyelerini gördü. Kremlin Sözcüsü Peskov doğalgaz tedarikindeki sorunlar için Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını işaret etti.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör