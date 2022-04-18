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Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı

Fransa’da marketlerin çoğunda sıvı yağı kıtlığı yaşanıyor. Birçok kişi evlerinde sıvı yağ stoğu yaptığı için reyonlar bomboş kaldı.

Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı

Fransız basınında yer alan bazı haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle halkın marketlerde ayçiçeği yağı dahil sıvı yağ bulamama korkusuyla evlerinde stok yaptığı açıklandı. Bu sebeple marketlerde sıvı yağ reyonlarının boşaldığı görüldü.

Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı

“YAĞ SATIŞLARI KİŞİ BAŞI OLACAK”

Fransa’da market yetkilileri, AA muhabirine açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, sıvı yağ stoklarında herhangi bir sorunun bulunmadığını, reyonların sıvı yağlarla doldurulduğu gibi insanlar tarafından boşaltıldığını belirtti. Marketler, bu soruna çözüm bulabilmek için sıvı yağ satışlarına kişi başı olarak sınırlandırma getirdiğini duyurdu.

Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı

“AYÇİÇEĞİ YAĞI TEDARİKİNDE SORUN YOK”

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 80'ini karşıladığı, Fransa'nın ise ayçiçeği yağı ihtiyacının 3'te 2'sini Ukrayna'dan ithal ettiği söylendi.

Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı

Tarım Bakanı Julien Denormandie'nin yakın çevresinden yapılan açıklamaya göre, yeteri kadar stok olmasına rağmen insanların ihtiyacından fazlasını aldığı belirtilerek, ülkede ayçiçeği yağı tedarikinde bir sorunun yaşanmadığı söylendi.

Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldı

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