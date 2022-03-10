Yağ stokçuları bir bir tespit edilmeye başlandı! 2 toptancının foyası ortaya çıktı!

Son günlerde gündemde olan yağ stoku ile ilgili hükumet herhangi bir sorun yaşanmadığı ancak bu durumdan kendilerine çıkar sağlamak amacıyla stokçuluk yapanlara cezai işlem uygulanacağını ifade etmişti. Yapılan denetimlerde Şanlıurfa'da sıvı yağ stoku yaptıkları gerekçesiyle 2 toptancı hakkında cezai işlem uygulandı.

YAĞLARA EL KONULDU

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vergi denetim görevlileri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekiplerce, ŞUTİM Toptancılar Sitesi'nde sıvı yağ stoku denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, zincir marketlerden toplanan yağların stoklandığı 2 iş yeri hakkında yasal işlem yapılırken yağlara el konuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Son günlerin en çok konuşulan olayları arasında yer alan yağ stoku ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçulara yönelik, "Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA