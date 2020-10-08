Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko arasındaki nefes kesen mücadelede kazanan taraf 80-71'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.

Alınan bu galibiyetle Fenerbahçe 2'de 2 yaparken, Anadolu Efes ise ikinci maçından da mağlup ayrılmış oldu.

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 71-80 FENERBAHÇE BEKO

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 54-61 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 35-42 FENERBAHÇE BEKO

İLK ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 23-16 FENERBAHÇE BEKO

İLK KARŞILAŞMA 1996 YILINDA KORAÇ KUPASI'NDA

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.

Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE BEKO'DAN RAKİBİNE BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KURDU

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Avrupa'da iki takım arasında daha önce oynanan 16 maçın 11'ini sarı-lacivertliler, 5'ini ise lacivert-beyazlılar kazandı.

EN ÇOK TÜRK DERBİSİNE F.BAHÇE ÇIKTI

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.

Fenerbahçe, 32 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 30 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 17 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 40 MÜCADELE

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 40 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.