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Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 22 günde 7 maça çıkacak

Milli Takım arasının sona ermesinin ardından Avrupa'daki temsilcilerimizi çok yoğun bir fikstür bekliyor. Bu zorlu süreçte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 22 günde 7 maça çıkacak.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 22 günde 7 maça çıkacak

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş'ın beklediği zorlu fikstür geldi çattı. Yoğun tempoya ayak uydurabilmek adına kadrosunu geniş tutmaya çalışan temsilcilerimiz için Milli aranın sona ermesinin ardından Eylül ayındaki zorlu fikstüre de giriliyor. Süper Lig maçlarının tüm hızıyla devam edeceği bu ayda Avrupa maçlarının grup aşamasına da start verilecek.

3 GÜNDE BİR MAÇA ÇIKACAKLAR

Bu süreç içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe hafta sonu yapılacak lig maçları için sahaya çıkacakken hafta içi de Avrupa ligi maçlarını oynayacak. Yoğun tempodaki fikstür için klişeleşmiş ifade olan "3 günde bir maça çıkıyoruz" sözü de temsilcilerimiz için gerçek olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu süreçteki fikstürleri şu şekilde:

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 22 günde 7 maça çıkacak

BEŞİKTAŞ

11.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

15.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş - B. Dortmund

18.09.2021 Süper Lig / Antalyaspor - Beşiktaş

21.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Adana Demirspor (Hafta içi maçı - Salı günü)

24.09.2021 Süper Lig / Altay - Beşiktaş

28.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Ajax - Beşiktaş

02.10.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Sivasspor

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 22 günde 7 maça çıkacak

FENERBAHÇE 

12.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Sivasspor

16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / E. Frankfurt - Fenerbahçe

19.09.2021 Süper Lig / M. Başakşehir - Fenerbahçe

23.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Giresunspor (Hafta içi maçı - Perşembe günü)

26.09.2021 Süper Lig / Hatayspor - Fenerbahçe

30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Fenerbahçe - Olympiakos

03.10.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Kasımpaşa

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 22 günde 7 maça çıkacak

GALATASARAY

12.09.2021 Süper Lig / Trabzonspor - Galatasaray

16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Galatasaray - Lazio

19.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Alanyaspor

22.09.2021 Süper Lig / Kayserispor - Galatasaray (Hafta içi maçı - Çarşamba günü)

26.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Göztepe

30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Marsilya - Galatasaray

3.10.2021 Süper Lig / Çaykur Rizespor - Galatasaray

 

 

 

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