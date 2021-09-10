Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 22 günde 7 maça çıkacak
Milli Takım arasının sona ermesinin ardından Avrupa'daki temsilcilerimizi çok yoğun bir fikstür bekliyor. Bu zorlu süreçte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 22 günde 7 maça çıkacak.
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş'ın beklediği zorlu fikstür geldi çattı. Yoğun tempoya ayak uydurabilmek adına kadrosunu geniş tutmaya çalışan temsilcilerimiz için Milli aranın sona ermesinin ardından Eylül ayındaki zorlu fikstüre de giriliyor. Süper Lig maçlarının tüm hızıyla devam edeceği bu ayda Avrupa maçlarının grup aşamasına da start verilecek.
3 GÜNDE BİR MAÇA ÇIKACAKLAR
Bu süreç içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe hafta sonu yapılacak lig maçları için sahaya çıkacakken hafta içi de Avrupa ligi maçlarını oynayacak. Yoğun tempodaki fikstür için klişeleşmiş ifade olan "3 günde bir maça çıkıyoruz" sözü de temsilcilerimiz için gerçek olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu süreçteki fikstürleri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
11.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
15.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş - B. Dortmund
18.09.2021 Süper Lig / Antalyaspor - Beşiktaş
21.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Adana Demirspor (Hafta içi maçı - Salı günü)
24.09.2021 Süper Lig / Altay - Beşiktaş
28.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Ajax - Beşiktaş
02.10.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Sivasspor
FENERBAHÇE
12.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Sivasspor
16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / E. Frankfurt - Fenerbahçe
19.09.2021 Süper Lig / M. Başakşehir - Fenerbahçe
23.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Giresunspor (Hafta içi maçı - Perşembe günü)
26.09.2021 Süper Lig / Hatayspor - Fenerbahçe
30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Fenerbahçe - Olympiakos
03.10.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Kasımpaşa
GALATASARAY
12.09.2021 Süper Lig / Trabzonspor - Galatasaray
16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Galatasaray - Lazio
19.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Alanyaspor
22.09.2021 Süper Lig / Kayserispor - Galatasaray (Hafta içi maçı - Çarşamba günü)
26.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Göztepe
30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Marsilya - Galatasaray
3.10.2021 Süper Lig / Çaykur Rizespor - Galatasaray