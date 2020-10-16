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Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti

Korkunç olay, Fransa’nın başkenti Paris’te meydana geldi. Bir kişinin başını kesen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti

Fransa'da yerel saatle 17.00 sıralarında Paris'teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde gerçekleşen olay ülke basınında yankı uyandırdı. 

BIÇAKLI SALDIRGAN BİR KİŞİNİN BAŞINI KESTİ

Kimliği açıklanmayan bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti.

Fransız medyasında yer alan habere göre saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

BAKAN DARMANİN, FAS ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Olay üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Fas ziyaretini iptal ederek acilen Paris'e dönüş yaptı.

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti

POLİS, ŞÜPHELİYİ TESPİT EDEREK VURDU

Fransa'nın başkenti Paris'teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin yapılan açıklamada polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti

Berkem Temizel
Gece Editörü


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