Avşar ne demek, TDK'ya göre Avşar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avşar ne demek? Avşar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Avşar kelimesi. Peki Avşar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avşar nedir, Avşar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVŞAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avşar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Avşar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afşar

