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Avukat Ersin Aslan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ? Nereli?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra işlemini gerçekleştirmek için gittiği evde vurulan avukat Ersin Aslan'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de üzüntüye neden oldu. Bu nedenle Avukat Ersin Aslan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ? Nereli? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Avukat Ersin Aslan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ? Nereli?

Edinilen bilgilere göre olay  Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana geldi. Ersin Arslan isimli avukat, icra işlemlerini gerçekleştirmek için gittiği evde Y.Y. isimli şahıs tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastanede tedavi altına alınan avukat Ersin Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

AVUKAT ERSİN ASLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA,NEDEN ÖLDÜ? NERELİ?

Avukat Ersin Arslan'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu ve 2019 yılında avukatlık lisansını aldığı öğrenildi. 26 yaşındaki genç avukat Ersin Arslan'ın  İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Nişanlı olduğu da ifade edilen avukat Ersin Arslan'ın  bu yaz haziran ayında düğün yapmayı düşündüğü öğrenildi. Avukat Ersin Aslan, Gebze'de icra işlemi için geldiği evde Y.Y. isimli şahıs tarafından silahla vuruldu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı olayın haberini alan Aslan'ın yakınları ve meslektaşları acı haberi alınca hastaneye koştu.

Avukat Ersin Aslan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ? Nereli?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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