Avukat Hande Var, Ceren Duman davasında gönüllü avukat olmak istiyor

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm alanında cesedi bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili 2 şüphelinin tutuklanmasının ardından, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Hande Var, Duman ailesinin gönüllü avukatlığını yapmak istediğini belirtti.

28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi'nde bulunan moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta S.Ö. ve T.Y. isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önümüzdeki günlerde davasına başlanması beklenen olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşanırken, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Hande Var, Duman ailesinin gönüllü avukatlığını yapabileceğini belirtti.

"Avukatlığı üstlenmeye hazırım"

Ceren Duman'ın cansız bedeninin moloz döküm alanında bulunmasıyla ilgili gelişen süreçte Duman ailesinin avukatlığını üstlenmeye hazır olan Avukat Var, "İzmir'de yaşanan bu dehşet verici olay beni de derinden sarstı. Genç bir kızın cesedinin molozlar arasında bulunması, hala kadınlara sahip çıkamadığımızın göstergesidir. Son olarak savcı ek ifade istedi ve tutuklanan şahıslar var. Ben de üzerime düşen ne varsa, şiddet gören tüm kadınlar adına bu görevi üstlenmeye hazırım" açıklamasında bulundu.