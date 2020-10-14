Avukat kocasını terk eden kadın cinci hocaya kaçtı!

İstanbul'da yaşayan bir avukat, dört yıllık eşinin sözde din hocası bir adamın 'Sen seçilmiş insansın' sözleriyle kandırıldığını belirterek binlerce lira parasını aldıktan sonra kendisini terk ettiğini iddia etti. Eşinin din istismarcısı sözde hocayla anormal bir münasebetinin olduğunu iddia eden T.N.Y., karısı K.Z.Y.'nin kendisini terk etmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2015 yılı Nisan ayı içerisinde evlendiği eşi K.Z.Y. ile şüpheli Şakir Hasırcı yüzünden problemler yaşamaya başladıklarını belirten avukat T.N.Y., şikayet dilekçesinde, "Bu problemlerin sebebi ise evlilikte yaşadığımız problemlerin bir büyüye bağlı olduğunu ve bunun çözümünün Şakir hoca denilen eşimin annesinin 25 yıldır çeşitli problemleri için gittiği hocaya gitmemizi dayatmasıdır. Eşimin ısrarı ile söz konusu hocaya bir defaya mahsus gittim. Söz konusu ziyarette Şakir hoca denilen istismarcı alnıma metal üzerinde Arapça yazılar olan plaka yapıştırmamı ve içtiği sudan içmemi söyledi. Ancak söz konusu durumla dalga geçtiğimde bu saçma ritüeli sonlandırdı. Ancak bu ziyarette bu adamın Arapça bile yazmadığını gözlemledim." ifadelerini kullandı.

ZİYNETLERİ HOCAYA VERMİŞ

Bu olayların üzerine eşine, bu hocaya gitmesini istemediğini söyleyen ve bu yüzden sürtüşmeler yaşadıklarını belirten T.N.Y., sözde tedavi için hocanın, eşinden bin 500 lira istediğini, kendisinin buna şiddetle karşı çıktığını ifade etti Arıca eşinin, nişanda ve düğünde takılan bilezik, Cumhuriyet altını gibi takılarını sürekli tedavül değeri olmayan zümrüt vb. takılarla takas ettiğini söylerek, "Yani eşimin daha evliliğin ilk yılında bu ziynetleri adı geçen hocaya verdiğini tespit ettim. Eşim ayrıca bana güya dua için ilave paralar ödediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Şakir hocanın eşine sürekli 'seçilmiş kişi olduğunu, havas ilmi ile dua ederek hastalıklara çare olacağını bunun için kendisini kendi evinde özel kursa alabileceğini, bir sene boyunca çocuk yapmama şartının olduğunu' söylediğini öne süren T.N.Y., bu hocaya katiyen gitmemesi yönünde tartışmaları olduğunu fakat eşinin mutlaka gideceğini söyleyerek sözde kursa 1 Temmuz 2019 tarihinde gittiğini ifade ederek, "Bu günün akşamında eşim ile söz konusu durum büyük tartışma konusu olmuştur. Eşim bu durumun bir fırsat olduğunu, büyücülük ve havas ilmi öğrenerek dua okuyup para kazanacağını, gururla bana söyledi. Ben bu duruma şiddetle karşı çıkınca da bu hocadan bu eğitimi almamasının şartının bir adet ev, 75 adet altın, bir adet araba gibi maddi talepleri olduğunu söylemiştir bana. Bunun bir hayat güvencesi olduğu söylemiştir bana." şeklinde konuştu.

Sözde hocanın eşinin üzerindeki etkisinin onun yuvasını dağıtacak kadar yüksek olduğunu söyleyen Avukat T.N.Y., şikayet dilekçesini, "Şüpheli din istismarcısına Instagram yolu ile ulaşıp tepki koyduktan beş gün sonra da eşim evi boşaltarak bana boşanma davası açtı. Anladım ki eşimin üzerindeki etkisi yuvasını dağıtacak kadar büyük. Nihayetinde 7 Eylül 2019 tarihinde ev eşyalarını kaçırdı. 9 Eylül 2019 tarihinde ise uydurma gerekçelerle boşanma ve mal paylaşım dava açtı bana. Daha sonra ben adıma kayıtlı eşimin cep telefonu kayıtlarına baktım. Acı verici gerçekle karşılaştım. Eşimin bu söz konusu din istismarcısı Şakir Hoca denilen adamla özellikle Mayıs-Haziran ayı içerinde defalarca gece gündüz fark etmeksizin saatlerce görüştüğünü ya karmaşık bir tarikat ilişkisi ya da söylemeye dilimin varmayacağı bir anormal münasebetin olduğunu acı ile görmekteyim. Bu görüşme kayıtları ile eşimin bu din istismarcısına gitmemek karşılığı ev para altın vb. şeyler istemesinin aslında bir suç makinesi olan bu kişinin etkisinde kalarak suça yönlendirildiğini ve aslında bir şantaja maruz bırakıldığımı öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın savcılığınızdan ülkemize birçok kereler (Adnan Oktar vb.) bela olmuş cinci, üfürükçü, din istismarcısı kişiler gibi bu kişi hakkında da 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılmasını talep ediyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.