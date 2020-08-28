Son günlerde ne yazık ki taciz ve cinsel saldırıya maruz kalan kadınlar sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu kişilerden birisi de 19 yaşında olan ismi öğrenilemeyen kartanesi_04 isimli hesabın sahibi genç bir kız oldu. Genç kız avukat Ünal Işık'ın cinsel saldırısına uğradığını hesabından yazdı. Genç kız olayın bununla da kalmadığını Avukat Işık'ın ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehdit edildiğini ve tacize uğradığını söyledi. Bu kapsamda Avukat Ünal Işık kimdir? Ünal Işık olayı nedir? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

AVUKAT ÜNAL IŞIK OLAYI NEDİR?

Kartanesi_04 isimli hesabın sahibi genç kız, Avukat Ünal Işık'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek olayı yaşadığı günden beri ölmek istediğini yazdı.

Ayrıca Twitter kullanıcıları #AvukatÜnalIşıkTutuklansın etiketli ile Ünal Işık'ın tutuklanmasını isteyip binlerce paylaşımda bulundular.

Genç kız sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

"Yaşamıma son vermeden önce bir kaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım.. Avukat ünal ışık in cinsel saldırısına uğradım... ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehtit ve taciz edildim... bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum..."

Bunun gibi binlerce mesaj aldım ailesinden arkadaşlarindan kendisinden... Bana " seni akıl hastanesine veya psikiyatriye götürelim tedavi edelim parasını biz ödüyecez, sana istediğin kadar para vericez" diye teklifte bulundular.

Onurum gururum incindi,, kalbim kırıldı..Beni dizlerimin üstüne çöktüren bu vahşi insanlarla daha fazla mücadelede edemiyorum..

Bu dünyayı terk ediyorum"

GENÇ KIZ SAĞ SALİM BULUNDU

Öte yandan geç kıza ulaşılamıyordu. Akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımda bulunarak açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka genç kızın sağ salim bulunduğunu açıkladı. Nazlıaka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür! Kız kardeşimiz sağ salim bulundu. Kadın dernekleri, barolar, emniyet, duyarlı olan herkes müthiş bir çaba harcadı. Emeği geçen herkese teşekkürler."

Çok şükür! Kız kardeşimiz sağ salim bulundu. Kadın dernekleri, barolar, emniyet, duyarlı olan herkes müthiş bir çaba harcadı. Emeği geçen herkese teşekkürler. pic.twitter.com/frc8VQdR8w — Aylin Nazlıaka ?? (@AylinNazliaka) August 28, 2020

AVUKAT ÜNAL IŞIK KİMDİR?

Ünal Işık, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır. Geçtiğimiz yıl kendisiyle görüşmeye gelen bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu, tüm delillere rağmen herhangi bir almadığı öne sürülüyor. Avukat Işık bu kez de 28 Ağustos günü sosyal medya platformu Twitter'da iddia edilen cinsel saldırı suçlamaları ile gündeme geldi.

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