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Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

Avukata ne hediye alınır? sorusu gündemde. Türkiye'de her yıl 5 Nisan'da Avukatlar Günü kutlanmaktadır. Bu özel günde çevresindeki avukatlara özel hediye almak ve kutlama mesajı yazmak isteyenler için en güzel Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar haberimizde...

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

Savunma hakkımızın temsilcileri Avukatlar için her sene 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar Avukata ne hediye alınır? Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar nelerdir? sorularının yanıtını araştırıyor. En anlamlı, en güzel, en özel Avukatlar Günü mesajları ve hediyeleri için doğru adrestesiniz.

AVUKATA NE HEDİYE ALINIR?

Avukat tanıdıklarınıza hediye alabileceğiniz bir çok ürün bulunmaktadır. İşte onlardan bazıları;

Kartlıklı Adalet Tanrıçası Heykeli
Avukatlara Özel Ahşap Kalem Seti
Avukat Tasarımlı İsimli Led Lamba
İsim Yazılı 3 Kalemli Masaüstü Düzenleyici
Dekoratif Hakim Tokmağı
Hukuk Bürolarına Özel Kahve Kupası
Avukatlara Özel Baskılı Sukulent Naturacube
Adalet Terazili Tasarım Kanvas Tablo

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

AVUKATLAR GÜNÜNE ÖZEL HEDİYELER

Avukat yakınınıza ofis hediyesi olarak Adalet Terazisi heykeli alabilirsiniz. Kişiye Özel yapılan 3d Avukat Adalet Led Lamba da hediye olarak uygun olacaktır. 

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

Baskılı Deri Defter, Metal Roller Kalem, Kartvizitlik de alabilirsiniz.

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

Cübbe şeklinde pasta yaptırabilirsiniz ve ya çiçek alabilirsiniz.

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

 Avukatlara Özel Kabartma Logolu Kristal Masa İsimliği Avukat İsimlik Avukatlar Günü Hediyesi Masaüstü İsimlik de bu özel günde avukatlara hediye olarak alınabilir.

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

Kişiye Özel Kadın Avukat Karikatürlü 3D Ahşap Biblolar da hediye olarak doğru tercih olabilir. 

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

AVUKATLAR GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR

Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Haklının yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun.

Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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