Avukatlık asgari ücret tarifesi ortalama yüzde 90 artırılarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi belli olarak Avukatlık ücretlerine ortalama yüzde 90 zam getirildi karar bu gün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

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Avukatlık asgari ücret tarifesi ortalama yüzde 90 artırılarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 90 artış yapıldı. Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 2 bin 300, takip eden her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 4 bin 800, izleyen her saat için 2 bin 500 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 3 bin 600, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 4 bin 400, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 19 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

AVUKATLIK YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 63 bin 300, duruşmalı işlerde 109 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

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Ceza soruşturma evresindeki işler için 5 bin 300, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 10 bin 700, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 8 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 17 bin 900, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 29 bin 800 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 32 bin lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 17 bin 100 lira avukatlık ücreti ödenecek

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