Avunç ne demek, TDK'ya göre Avunç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avunç ne demek? Avunç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avunç kelimesi. Peki avunç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avunç nedir, avunç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVUNÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avunç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avunç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avuntu, teselli

