Avunuş ne demek, TDK'ya göre Avunuş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avunuş ne demek? Avunuş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avunuş kelimesi. Peki avunuş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avunuş nedir, avunuş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVUNUŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avunuş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avunuş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avunma işi

