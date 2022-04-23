Avurt ne demek, TDK'ya göre Avurt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avurt ne demek? Avurt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avurt kelimesi. Peki avurt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avurt nedir, avurt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVURT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avurt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avurt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü



AVURT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- avurdu avurduna geçmek

- avurt (veya avurtlarını) şişirmek

- avurtları çökmek (veya birbirine geçmek)

- avurt satmak (veya avurt zavurt etmek)



AVURT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- avurt ünsüzü, art avurt, ön avurt

