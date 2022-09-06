Avustralya Merkez Bankasından rekor faiz artışı!

Avustralya Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35'e çıkardı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Avustralya Merkez Bankasından rekor faiz artışı!

Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avustralya Merkez Bankasından rekor faiz artışı!

FAİZ 50 BAZ PUAN ARTIRILDI

Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza attı, politika faizini 7 yılın zirvesine çıkardı. BloombergHT'nin haberine göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti.

Avustralya Merkez Bankasından rekor faiz artışı!

YÜZDE 2.35'E ÇIKARILDI

Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0.1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2.35 seviyesine kadar çıkarıldı.

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