Avustralya Merkez Bankasından rekor faiz artışı!

Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
FAİZ 50 BAZ PUAN ARTIRILDI
Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza attı, politika faizini 7 yılın zirvesine çıkardı. BloombergHT'nin haberine göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti.
YÜZDE 2.35'E ÇIKARILDI
Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0.1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2.35 seviyesine kadar çıkarıldı.