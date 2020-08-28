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Avustralya'da fırtına: 3 ölü

Avusturalya'nın Melbourne kentinde çıkan ve rüzgar hızı saatte 158 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınada 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. şiddetli fırtına, MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentini etkisi altına alan şiddetli fırtınada birisi 4 yaşında olmak üzere 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Avustralya'da fırtına: 3 ölü

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentini etkisi altına alan şiddetli fırtınada 3 kişi öldü.

Yetkililer, rüzgar hızı saatte 158 kilometreye ulaşan fırtınada, 4 yaşında bir erkek çocuğu dahil 3 kişinin ağaçların devrilmesi sonucu yaşamlarını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, fırtına nedeniyle Melbourne'de 56 bin hanenin elektriğinin kesildiğini belirterek, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların afet sonrası yardımlaşmanın zorlaştırılmaması için gevşetileceğini söyledi.

Acil durum birimleri, fırtına sırasında 1700'ün üzerinde "yardım" çağrısı alındığını duyurdu.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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