Avustralya’dan tatile gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Avustralya’dan Denizli’ye tatile gelen gurbetçi, evini belirli aralıklarla temizleyen temizlikçi tarafından ölü olarak bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Avustralya’dan tatile gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Avustralya’da yaşayan Selim Yılmaz (45), tatil için Denizli’deki evine geldi. Aradan geçen süre zarfından Yılmaz’ın evini belirli aralıklarla temizleyen temizlikçi, içeri girdiğinde beklenmedik manzarayla karşılaştı.

TEMİZLİKÇİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Yılmaz’ı hareketsiz yatarken gören temizlikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, gurbetçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, gurbetçinin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan; daha öncesinde kalp ameliyatı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen gurbetçinin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ardından ortaya çıkacak.

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