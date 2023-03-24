Annesi uyandırmak için odasına girdi! Şişli'deki evlerinin arka bahçesinde ölü olarak buldu!

Olay İstanbul Şişli Kurtuluş Caddesi 126 numarada meydana geldi. İddiaya göre sabah okula gitmesi için 14 yaşındaki kızını uyandırmak isteyen anne odaya girdi. Küçük kızın oda da olmadığını gören anne panik halinde etrafta kızını aramaya başladı. Anne ise arka bahçede 14 yaşındaki küçük kızını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. 6. kattan aşağıya düştüğü tespit edilen Ermeni uyruklu N.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Küçük kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine olay yerine Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise küçük kızın düştüğü bahçede ve evinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kızın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük kızın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

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ÖYKÜ YARIŞMASINDA BİRİNİ OLMUŞ

Feriköy Ermeni Okulu’nda okuyan N.O.'nun 3 yıl önce girdiği bir öykü yarışmasında birinci olduğu öğrenildi. Öyküsünde ağacın işlenerek kalem olma sürecini acıklı bir dille anlatan N.O., ardından raflardaki yerini alan kalemin küçük bir kız tarafından satın alındığını, kızın ablasının kalemi beğenmeyerek kırmaya çalıştığını ancak direnen kalemin kırılmadığını ve kızın o kalemle yazdığı ilginç şiire yer veriyor.