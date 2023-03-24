Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!

İstanbul Bahçelievler'de akıl almaz bir cinayet yaşandı. Özbekistan uyruklu kız arkadaşının başına önce taşla vurdu. Ardındansa parçalara ayırarak buzdolabına sakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olayın detayları ise kan dondururken suçlu şahsın ifadesi pes dedirtti.

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Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!

İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayda Rıza Beler, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulgaganova’yı önce taşla kafasına vurup öldürdü, sonrasında ise vücudunu parçalara ayırdı. Öldürdüğü kadının vücudunun parçalarını buzdolabına koyan Beler, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesine sevk edilen şahısın ise olayla ilgili kan donduran ifadeleri ortaya çıktı.
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"RAMAZAN AYINDA ÖLDÜRDÜM. KEŞKE BU AYDA YAPMASAYDIM GÜNAH OLDU"

Katil zanlısı Rıza Beler ifadesinde, “Pişman değilim. Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk, ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti. Bunun için ben de taşı alıp 5 defa kafasına vurdum. Ertesi gün gidip para çektim, banka borcunu ödeyip icrayı kaldırdım. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim, üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dedi.

Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Rıza Beler, nöbetçi mahkeme tarafından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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