Trump: "Tutuklanmam ülkemize potansiyel ölüm ve yıkım getirir" ifadelerinde bulundu!

Amerika'nın 45. Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a ilişkileri konusunda "sus payı" ödediği ve ödemenin kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle New York savcıları tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapmıştı.Trump geçtiğimiz haftalarda Truth Social adlı Twitter hesabı üzerinden "Salı günü tutuklanacağım, destekçilerimi protestoya çağırıyorum" ifadeleriyle büyük yankı uyandırmıştı. Salı günü ise herhangi bir tutuklanma girişimi bulunmamış Trump yanlıları ise sokağa dökülmüştü.

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"TUTUKLANMAM ÜLKEMİZE POTANSİYEL ÖLÜM VE YIKIM GETİRİR"

Yaşanan olaylar sonrası keskin ifadelerle hiçbir suç işlemediğini bir kez daha belirten Trump, "Ne tür bir insan, herkesin hiçbir suç işlemediğini bildiği halde, ABD başkanlık seçimleri tarihindeki tüm başkanlardan daha fazla oy alan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimlerinde açık ara önde gelen adayı olan eski ABD Başkanını bu şekilde suçlayabilir? Ayrıca böylesine asılsız bir suçlamanın oluşturabileceği potansiyel ölüm ve yıkımın ülkemiz için bir felaket olabileceği bilinmiyor mu? Kim neden böyle bir şey yapar? Yalnızca, ABD'den gerçekten nefret eden yozlaşmış bir psikopat" ifadelerini kullandı.

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JÜRİ İDDİANAMEYİ HAZIRLADIĞINDA TUTUKLANACAK

Eğer jürin iddianame hazırlanması yönünde karar alırsa, Trump’ın gözaltına alınması ve sorguya getirilmesi bekleniyor. Trump’ın gözaltına alınması halinde söz konusu dava, ABD tarihinde ilk kez eski ya da görevdeki bir ABD Başkanı’nın gözaltına alındığı bir dava olarak kayda geçecek.