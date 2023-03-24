83 yaşındaki adam göz ameliyatı sonrası kısmen görmeye başladı!

İtalya'da dünyada ilk olan bir ameliyat yöntemi uygulandı ve 83 yaşındaki iki gözü görmeyen adam ameliyat sonrası kısmen de olsa görmeye başladı. Tüm görme kaybı yaşayanlara ise umut oldu.

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83 yaşındaki adam göz ameliyatı sonrası kısmen görmeye başladı!

Dünya'da ilk kez göz ameliyatında kullanılan prosedür yöntemiyle 83 yaşında iki gözü görmeyen ve 30 yıl önce sol gözünde görme kaybı yaşayan, son 10 yıldır da sağ gözünde görme yetisini kaybeden ismi verilmeyen hasta ise bu operasyon neticesinde yeniden görmeye başladı. Hasta, bir gözünden diğer gözüne tüm oküler yüzeyin (kornea, skleranın bir kısmı ve konjonktiva) transplantasyonu sayesinde görüşünü kısmen geri kazandı. İtalya'da yapılan ameliyat sonrası ise görme kaybı yaşayan hasta, "Parmaklarımı, ellerimi görmek, yeniden doğmak gibiydi." dedi.

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AMELİYAT SONRASI GÖZLERİ YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI

Torino kentindeki Molinette Hastanesi Oftalmoloji Kliniği Direktörü ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Michele Reibaldi ile Prof. Vincenzo Sarnicola tarafından 4 saatlik bir operasyonla, hastanın bir gözünden diğer gözüne tüm oküler yüzeyin (kornea, skleranın bir kısmı ve konjonktiva) transplantasyonu gerçekleştirildi. İki gözde farklı patolojilere bağlı görme kaybı bulunan bir hastanın iki hafta önce yapılan özel bir transplantasyon sayesinde bir gözünün yeniden görmeye başladığı bildirildi.

"SAĞ GÖZDE KALICI BAŞARI BEKLİYORUZ"

Operasyonda, dünyada ilk kez uygulanan bir prosedür çerçevesinde hastanın görmeyen sol gözünün tüm yüzeyinin, kör olan sağ göze nakli yapıldı. Hastanenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Prof. Reibaldi ve Prof. Sarnicola, ameliyatın olağanüstü olduğunu belirterek, "Hasta operasyondan iki hafta sonra bugün görüşünü geri kazandı ve yardım almadan hareket edebiliyor. Son derece heyecanlıyız ve sağ gözde kalıcı başarı bekliyoruz. Çünkü bu göz hastanın kendi dokularıyla yeniden yapılandırıldı. Buradaki esas yenilik, konjonktivo-skleral dokuyu kapsayan tüm göz yüzeyine genişletilmiş kornea transplantasyonu olmasıdır." yorumunu yaptı.

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