New Jersey'in ilk başörtülü hakimi bugün Kuran-ı Kerim'e el basarak görevine başladı!

ABD’de avukatlık yapan Suriye kökenli Nadia Kahf, yargıç seçilmesinin ardından Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti ve New Jersey eyaletinin ilk başörtülü kadın hakimi olarak görevine başladı.

1800 YILINDAN KALMA KURAN'A EL BASTI

New Jersey Valisi’nin aday gösterdiği Kahf, ABD New Jersey eyaletinin ilk başörtülü yargıcı oldu. Kahf, düzenlenen törende babaannesinden 1800 yılından kalan Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti. İki yaşındayken Suriye’den ABD’ye giden Kahf, İslami vakıflarda da görev alıyordu. Avukat Khaf ise New Jersey Eyalet Yüksek Mahkemesine atandı.