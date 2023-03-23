Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!

Tüm dünyada dört gözle beklenen Ramazan ayı Londra'daki Müslümanlar tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı. Londra'nın en ünlü caddelerinden olan Piccadily Caddesi'ndeki Ramazan hazırlıkları bitti. Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı olan Pakistan asıllı Sadık Han bölgedeki caddeyi ışıklarla süsleyerek açılışını gerçekleştirdi.

RAMAZAN IŞIKLARINA İLGİ BÜYÜK

"Ramadan Lights UK" tarafından hazırlanan ışık konsepti Ramazan ayı için farkındalık amacıyla hazırlandı. Işıklar, 23 Nisan'a kadar her gün yerel saatle 17.00'den 01.00'e kadar caddeyi aydınlatacak. Cadde de ise ışıklı Ramazan konsepti sonrası yoğun ilgi yaşandı ve birçok kişi tarafından beğenildi.