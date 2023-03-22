Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!

Avustralya'da 100 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü. Alice Springs kentinin dağlık alanlarında yaşanan yangın herkesi korkuttu.

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Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!

Avustralya’nın ormanlık alanları alevlere teslim oldu. Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinin batısındaki 5 farklı noktada çıkan yangınlar giderek hızla yayılıyor.

Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!

AVUSTRALYA'NIN AKÇİĞERİ KÜLE GÖNDÜ

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar yangınlarda 100 bin hektarlık alan alevler içersinde kalarak küle döndüğünü ifade etti. MacDonnell sıradağlarındaki Tjoritja (West MacDonnell) Milli Parkı'nın yaklaşık yüzde 20’si ise kül oldu. Ayrıca Narweitooma, Glen Helen ve Amburla’daki sığır çiftliklerinin de alevlerle mücadele ettiği belirtildi. Kuzey Toprakları İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamada, güneydeki orman yangını sezonunun Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı ve Orta Avustralya’da önümüzdeki haftalar için yangın riskinin arttığı ifade edildi.

Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!

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