Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Maripol şehrine ziyarette bulunmuştu. Ziyaret esnasında konuşmak için kürsüye çıkan Rus Devlet Başkanının konuşacağı sırada bir kişi " burada her şey şov" diyerek bağırması birçok televizyon izleyicisi tarafından da duyulmuş ve olayın körüklenmesine sebep olmuştu. Olay sonrası basın karşısına fazla çıkmayan Putin'in kendisi yerine dublörünün Ukrayna'ya gönderildiği iddia edildi.

"SİZCE HANGİSİ GERÇEK?"

Sonrasında ise konuyu merak eden kullanıcılar ise Putin'in Moskova'da 21 Şubat'ta yaptığı konuşmasıyla görüntülerini karşılaştırmış ve "sizce hangisi gerçek?" diyerek kullanıcılarına sormuştu.

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"PUTİN'E BENZEYEN 3 KİŞİ VAR"

Konuyla ilgili Ukrayna İstihbarat Yetkilisi bir açıklamada bulunmuş ve Putin'e benzeyen biri geldi ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, "Putin'e benzeyen 3 kişi var. Dublör olarak kullanılıyorlar. Kaç kişi olduklarını bilmiyoruz." diyerek Kiev Post gazetesine açıklamalarda bulundu.