Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?

Ukrayna ile arasında sorunlar çıkan ve savaşa sürüklenen Rusya şimdilerde Putin hakkında endişeli. Birçok kez Rus istihbaratı tarafından ciddi sağlık sorunu olduğu iddia edilse de Putin görevinden geri kalmayarak aktif bir şekilde siyasi hayatında yerini alıyor. Son olarak ise Putin'in üç gün içinde farklı görüntüleri dünya basınında gündem olmaya başladı.

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Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Maripol şehrine ziyarette bulunmuştu. Ziyaret esnasında konuşmak için kürsüye çıkan Rus Devlet Başkanının konuşacağı sırada bir kişi " burada her şey şov" diyerek bağırması birçok televizyon izleyicisi tarafından da duyulmuş ve olayın körüklenmesine sebep olmuştu. Olay sonrası basın karşısına fazla çıkmayan Putin'in kendisi yerine dublörünün Ukrayna'ya gönderildiği iddia edildi.

Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor? "SİZCE HANGİSİ GERÇEK?"

Sonrasında ise konuyu merak eden kullanıcılar ise Putin'in Moskova'da 21 Şubat'ta yaptığı konuşmasıyla görüntülerini karşılaştırmış ve "sizce hangisi gerçek?" diyerek kullanıcılarına sormuştu.

Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?

"PUTİN'E BENZEYEN 3 KİŞİ VAR"

Konuyla ilgili Ukrayna İstihbarat Yetkilisi bir açıklamada bulunmuş ve Putin'e benzeyen biri geldi ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, "Putin'e benzeyen 3 kişi var. Dublör olarak kullanılıyorlar. Kaç kişi olduklarını bilmiyoruz." diyerek Kiev Post gazetesine açıklamalarda bulundu.

Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?

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