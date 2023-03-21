Meksika'da kaçak hava fişek üretilen evde patlama yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Meksika'nın Morelos eyaletinde bir evde kaçak hava fişek üretimi yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi yaşamını yitirirken 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

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Meksika'da kaçak hava fişek üretilen evde patlama yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Meksika’nın Morelos eyaletinde bulunan Totolapan şehrinde bir evde kaçak havai fişek üretimi yapıldığı sırada büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası ev alevler içinde kalırken ihbar üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

YETKİLİLER ÖLÜ SAYISININ ARTACAĞINI BİLDİRDİ

Totolapan Belediye Başkanı Sergio Livera, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının saatlerdir devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Morelos Eyaleti Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, evde ruhsatsız olarak havai fişek üretimi yapıldığı ve depolandığı belirtilerek, patlamanın nedenin henüz belirlenemediği ifade edildi. Patlamayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı açıklandı.

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