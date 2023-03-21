Afganistan'da korkutan deprem! 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)verilerine göre tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm’un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

DEPREM AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DA HİSSEDİLDİ

Depremin Afganistan’ın dışında Pakistan ve Hindistan’dan da hissedilirken, Pakistan’ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Pakistan’da çok sayıda kişi kendini sokağa attı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi.