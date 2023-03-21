ABD'de evin kapısını çalan timsah adamın bacağını ısırdı!

İnanması güç olay Amerika'nın Florida eyaletinde meydana geldi. Evin kapısının çalınması üzerine kapıyı açan 56 yaşındaki Scot Hollingsworth bir timsah tarafından bacağından ısırıldı. Neye uğradığını şaşıran adam ise hastaneye kaldırıldı.

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ABD'de evin kapısını çalan timsah adamın bacağını ısırdı!

ABD'nin Florida eyaletinde akıl almaz bir olay yaşandı. Evinde oturan 56 yaşındaki Scot Hollingsworth bir anda kapı çalınınca kalkıp açtı. Kapıyı açınca karşısında bir timsah gördü. Timsah ise adamın bacağından ısırdı. Neye uğradığını şaşıran adam kanlar içinde kaldı.

ABD'de evin kapısını çalan timsah adamın bacağını ısırdı!

"KAPIDAN AZ BİRAZ ÇIKMIŞTIM Kİ BACAĞIMI KAPTI"

İndependent Türkçe'nin haberine göre timsah tarafından saldırıya uğrayan Scot Hollingswort, "Ayağa fırlayıp kapıya gittim, ışıklara ulaşmaya çalışırken dışarıya adım attım ve kapıdan az biraz çıkmıştım ki (timsah) bacağımı kapıp gerçekten saldırgan bir şekilde sallamaya başladı" diyerek olayı anlattı.

TİMSAH DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Scot, şehrin sokaklarında dolaşan timsahın ise yakalanmasını istemiş Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ise yaşanan olayı doğruladıktan sonra timsahı bölgede aradıklarını ve görevlilerin konuyla ilgilendiklerini belirtti. Timsah bulunduğu takdirde ise şehirden uzak doğal ortamına bırakılacak.

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