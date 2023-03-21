Sosyal medyada gündem olan üst üste yapılmış farklı iki bina yıkıldı!

Deprem sonrası sosyal medya da gündeme gelen İstanbul Bağcılar'daki üst üste inşa edilmiş iki farklı binanın bugün yıkımı gerçekleştirildi.

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Sosyal medyada gündem olan üst üste yapılmış farklı iki bina yıkıldı!

Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da beklenen olası deprem için gerekli önlemler alınmaya başlandı. Bağcılar'da kentsel dönüşüme giren birçok binanın bugün yıkımı gerçekleşti. O binalardan birisi ise sosyal medya da gündem olmuş birçok kullanıcıyı hayretler içerisinde bırakmıştı. Üst üste iki farklı binanın inşa edildiği Uğurlu Apartmanı'nın yıkımı havadan görüntülendi. 28 yıldır ayakta duran ve 8 kattan oluşan bina şehrin mimarisine uygun olarak yeniden inşa edilecek.

Sosyal medyada gündem olan üst üste yapılmış farklı iki bina yıkıldı!

GÖLCÜK DEPEMİNDE HASAR ALMIŞ

1999 depreminde orta seviyede hasarlı olan bina için yıkım kararı verildi. Bina da ise 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’de yıkım yerine gelerek inceleme de bulundu. Daha sonra ise riskli yapı raporu bulunan binanın yıkımına başlandı. Riskli alanda bulunan binada hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 TL kira ödenecek. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak.

Sosyal medyada gündem olan üst üste yapılmış farklı iki bina yıkıldı!

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