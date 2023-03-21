Acil serviste dehşet saçtı! Marmara Eğitim Araştırma Hastanesini birbirine kattı!

İstanbul Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim A. ile hasta yakınları arasında 16 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası gerilim arttı ve ikili yumruk yumruğa birbirine girdi.

HASTANEDE "BEYAZ KOD" ALARMI VERİLDİ

Acil serviste yaşanan kavga sonrası hastanede "beyaz kod" alarmı verildi. Yaşanan olay sonrası hastaneye yönlendirilen polis, hasta yakını Ercan B. ile Muhammed G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muhammed G. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken Ercan B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.