Sahil Güvenlik İzmir'de 154 göçmen yakaladı! 66 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mart saat 11.25 sıralarında İzmir Dikili açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenleri kaçak yolla yurt dışına gidecekleri bilgisini aldı.

YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞAN GÖÇMENLER YAKALANDI

Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 göçmenler kurtarıldı. Ekipler, aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 göçmeni yakaladı. Çeşme ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Aynı gün yine Çeşme ilçesi açıklarında, 52 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.