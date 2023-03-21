Pendik'te bir sürücü fren ve gazı pedalını karıştırdı! Markete daldı!

Olay akşam saat 19.30 sularında Kurtköy Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin N. isimli sürücü hakimiyetindeki 34 BOH 801 plakalı Nissan marka araç, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla yol kenarında bulunan markete daldı.

KAZADA HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

Kaza sonrası sürücü, kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. O esnada market önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobil ve markette maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.