Baba, oğlunu azmettirdi! Annesini gözünü kırpmadan öldürdü! O davada karar çıktı!

Korkunç olay, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bilinmeyen bir sebeple annesi ile tartışan 16 yaşındaki çocuk annesi Serap Bor'a pompalı tüfek ile ateş etmiş ve olaya tepki gösteren komşulara da ateş etmişti. Saçmalar nedeniyle komşular yaralanmış, anne Serap Bor ise hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan çocuk ve azmettiricisi olduğu iddia edilen baba ise göz altına alınmıştı. Baba ve oğul çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. O olaya ilişkin 3. dava ise bugün görüldü.

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MAHKEME DURUŞMAYI ERTELENDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesinde annesi Serap Bor’u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 16 yaşındaki İ.A. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan baba Erkan A. ise mahkeme salonunda hazır bulunduruldu. Davanın ilk duruşması kapalı olarak görülmesine karar verilirken, ikinci celsesinin de kapalı olarak görülmesi kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk İ.A. ve sanık Erkan A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

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