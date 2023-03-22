Uluslararası dolandırıcılığa imza attılar! Balıkesir'de kıskıvrak yakalandılar!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı genişleten Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde oluşturdukları özel ekiplerin çalışmaları sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalanan kişi sayısı 107'ye yükseldi.

SINIRI AŞIP ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan ancak bu ülkelerin vatandaşı olmayan 480 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı iddia edilen suç şebekesiyle ilgili detaylara ulaşıldı. Kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 118 zanlı hakkında yakalama kararı verilmiş, 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı.

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PİYANGO ÇIKTI YALANIYLA KANDIRDILAR

Şüpheliler arasında iyi derecede Almanca bilenler ve Almanya'da doğup büyümüş olanların bulunduğu öğrenildi. Kendilerini avukat, polis, sigortacı veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtan zanlıların, "Piyango size çıktı fakat vergilerini öderseniz ikramiyeyi alabilirsiniz." diyerek mağdurları kandırıp İBAN numaralarına para yatırmalarını istediği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri paralarla araç kiraladıkları ve kumar oynadıkları belirlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

