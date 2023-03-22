Uluslararası dolandırıcılığa imza attılar! Balıkesir'de kıskıvrak yakalandılar!

Balıkesir'de uluslararası dolandırıcılık yapan kişilere 21 ilde düzenlenen operasyonla baskın yapıldı. Dolandırdıkları kişilere piyango çıktı diyerek kandırdıkları öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Uluslararası dolandırıcılığa imza attılar! Balıkesir'de kıskıvrak yakalandılar!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı genişleten Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde oluşturdukları özel ekiplerin çalışmaları sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalanan kişi sayısı 107'ye yükseldi.

SINIRI AŞIP ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan ancak bu ülkelerin vatandaşı olmayan 480 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı iddia edilen suç şebekesiyle ilgili detaylara ulaşıldı. Kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 118 zanlı hakkında yakalama kararı verilmiş, 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı.

PİYANGO ÇIKTI YALANIYLA KANDIRDILAR

Şüpheliler arasında iyi derecede Almanca bilenler ve Almanya'da doğup büyümüş olanların bulunduğu öğrenildi. Kendilerini avukat, polis, sigortacı veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtan zanlıların, "Piyango size çıktı fakat vergilerini öderseniz ikramiyeyi alabilirsiniz." diyerek mağdurları kandırıp İBAN numaralarına para yatırmalarını istediği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri paralarla araç kiraladıkları ve kumar oynadıkları belirlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler
Okul çıkışında yumruklar havada uçuştu! Tuzla'da gençler birbirine girdi!
Okul çıkışında yumruklar havada uçuştu! Tuzla'da gençler birbirine girdi!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!
Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
RTÜK'ten birçok kanala ceza! Halk TV ve Show TV 5'er kez program durduracak
RTÜK'ten birçok kanala ceza! Halk TV ve Show TV 5'er kez program durduracak
Şehit ve gazi ailelerinden Kılıçdaroğlu’na büyük tepki: “PKK'ya ülkeyi bölme ruhsatı vermeye ortak olduğunuzun farkında mısınız?”
Şehit ve gazi ailelerinden Kılıçdaroğlu’na büyük tepki: “PKK'ya ülkeyi bölme ruhsatı vermeye ortak olduğunuzun farkında mısınız?”
Son Haberler
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı; Depremlerden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurusunda rekor artış yaşandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı; Depremlerden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurusunda rekor artış yaşandı
İş arayanlara müjde! Bakanlık 10 bin 900 işçi alacak! İşte aranan meslekler...
İş arayanlara müjde! Bakanlık 10 bin 900 işçi alacak! İşte aranan meslekler...
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!