İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!

Dünyanın en büyük ve en çok yolcu ağırlayan havaalanlarının başında gelen İstanbul Havaalanı 2021,2022 ve şimdide 2023 yılının en iyi havaalanı seçildi. "Air Transport Awards "ödülüne layık görülen havaalanı 29 Ekim 2018 yılında açılmıştı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!

Dünya havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren Air Transport Awards’ta 2023 Yılında da Havalimanı ödülünü İGA İstanbul Havalimanı sahip oldu. Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen oylama havacılık otoritelerinin görüşü alınarak gerçekleştirildi. Oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katılım sağladı. Katılımcıların oylamalarıyla, İGA İstanbul Havalimanı üst üste üçüncü kez en iyi havalimanı ödülüne ulaşan ilk havalimanı oldu.

İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!

3 YIL ÜST ÜSTE EN İYİ HAVAALANI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

İGA İstanbul Havalimanı’nın 2023 Air Transport Awards ödüllerinde, “Yılın Havalimanı” ödülünü bu yılda kazanmasının ardından açıklama yapan Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirmeyi başardık. Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken, havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa’nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu. Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı’nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Önceliğimiz, yolcularımıza tüm segmentasyonlar çerçevesinde sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak. Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek. Bunu çabaları ve çalışmalarıyla mümkün kılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!
Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!
RTÜK'ten birçok kanala ceza! Halk TV ve Show TV 5'er kez program durduracak
RTÜK'ten birçok kanala ceza! Halk TV ve Show TV 5'er kez program durduracak
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
RTÜK'ten birçok kanala ceza! Halk TV ve Show TV 5'er kez program durduracak
RTÜK'ten birçok kanala ceza! Halk TV ve Show TV 5'er kez program durduracak
Şehit ve gazi ailelerinden Kılıçdaroğlu’na büyük tepki: “PKK'ya ülkeyi bölme ruhsatı vermeye ortak olduğunuzun farkında mısınız?”
Şehit ve gazi ailelerinden Kılıçdaroğlu’na büyük tepki: “PKK'ya ülkeyi bölme ruhsatı vermeye ortak olduğunuzun farkında mısınız?”
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Son Haberler
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Transseksüellerle yaşadığı evde ölü bulundu! İranlı gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Transseksüellerle yaşadığı evde ölü bulundu! İranlı gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı; Depremlerden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurusunda rekor artış yaşandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı; Depremlerden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurusunda rekor artış yaşandı
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
İş arayanlara müjde! Bakanlık 10 bin 900 işçi alacak! İşte aranan meslekler...
İş arayanlara müjde! Bakanlık 10 bin 900 işçi alacak! İşte aranan meslekler...
Bu gece ilk sahur yapılacak, sahur sofrasında hangi yiyecekler olmalı? Nelere dikkat edilmeli?
Bu gece ilk sahur yapılacak, sahur sofrasında hangi yiyecekler olmalı? Nelere dikkat edilmeli?
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!