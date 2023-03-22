Okul çıkışında yumruklar havada uçuştu! Tuzla'da gençler birbirine girdi!

İstanbul Tuzla'da iki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Okul çıkışında okul önünde çıkan kavga da ise 2 kişi yaralandı.

OKUL ÖNÜNDE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Gençlerin birbirine girdiği kavga, dün öğlen saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören öğrencilerle dışarıdan gelen bir grup genç arasında kavga çıktı. Okul önünde başlayan kavga okulun bahçesinde devam ederken kavga esnasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralanırken olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi çevredeki hastaneye kaldırılırken kavga anları ve sonrası cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Kavgayla ilgili polisin yaptığı çalışmalar sonucu kasten yaralama - konut dokunulmazlığının ihlali konusunun şüphelileri, C.K. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.