Çocuklarımı "cennete gönderdim" dedi! Polis kontrolünde yakayı ele verdi!

Dehşet verici olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gece saat 02.00 sularında meydana geldi.

Gece saatlerinde polisler M.R. isimli bir şahsı kimlik kontrolü yapmak için durdurmuş ve M.R.’nin “Çocuklarımı cennete gönderdim” demesinden şüphelenen polis ekipleri şüphe üzerine eve baskın düzenledi. Yapılan aramada M.R.’nin 13 yaşındaki kızı Yağmur ve 10 yaşındaki oğlu Emre ölü bulundu. M.R. isimli baba gözaltına alınırken çocuklar ise morga kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından Yağmur Rüzgar ve Emre Rüzgar kardeşlerin cenazeleri memleketleri Mardin’e götürüldü. Öte yandan, olayın gerçekleştiği evin baba M.R.’nin annesine ait olduğu fakat yaşlı kadının bir süredir tatil maksadıyla il dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.